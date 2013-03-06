Банкиры обжаловали решение суда, которое позволяло не платить за ипотеку в Украине - Астра Банк

Астра Банк добился в суде решения, по которому договор ипотеки между банком и физическим лицом признан действительным, что дает возможность защитить интересы всей банковской системы Украины в ипотечном кредитовании от недобросовестных заемщиков.

Об этом сообщила пресс-служба Астра Банка, ссылаясь на решение Апелляционного суда Киева, расположенное в Едином реестре.

Согласно документу, Апелляционный суд признал действительным и законным ипотечный договор, который был заключен в рамках статьи 18 Закона «Об ипотеке» (одновременно с заключением договора купли-продажи объекта недвижимого имущества) между Астра Банком и физическим лицом К.

В свою очередь пресс-служба банка, комментируя решение суда, отметила, что этим судебная инстанция защитила интересы банковского сектора Украины и не позволила создать прецедент, который ставил под угрозу все 176 банков Украины, которые имеют общий портфель ипотечного кредитования в размере около 100 миллиардов гривен, что обеспечен именно такими ипотечными договорами.

Напомним, 6 декабря Соломенский районный суд г. Киева принял беспрецедентное решение в споре между Астра Банком и физическим лицом К., согласно которому признан недействительным ипотечный договор, заключенный одновременно с договором купли-продажи объекта недвижимого имущества, приобретенного за кредитные средства.

Сразу после этого в Астра Банке заявили, что оставление в силе такого решения судом дало бы возможность недобросовестным заемщикам избежать ответственности по взятым на себя кредитным обязательствам и увеличило бы количество проблемных ипотечных кредитов.