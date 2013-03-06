Дефляция в феврале составила 0,1%

Дефляция в Украине в феврале 2013 года по сравнению с январем 2013 года составила 0,1%, против февраля 2012 года зафиксирована также дефляция — 0,5%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

В сообщении указывается, что с начала года (февраль 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция в Украине составила 0,1%.

Согласно сообщению, в феврале против января 2013 года больше всего подорожали хлеб — на 0,8% (против февраля 2012 года — рост на 4,2%), макаронные изделия — на 0,6% (рост 1,9%), овощи — на 0,5% (снижение на 21,1%), алкогольные напитки и табачные изделия — на 0,4% (рост на 6,6%). Услуги здравоохранения подорожали на 0,5% (рост 2,1%), в частности фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование — на 0,7% (рост 2,1%).

Заметное снижение цен зафиксировано только на сахар — на 2,8% (против февраля 2012 года — снижение на 16,6%).

По остальным позициям в феврале 2013 года против января 2013 года зафиксировано незначительное изменение цен на уровне 0,1-0,3 п.п.

Как сообщал УНИАН,Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Всемирный банк в 2013 году ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Госбюджет на 2013 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, дефицит 3,2% ВВП темпы роста ВВП – 3,4%.