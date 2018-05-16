Председатель правления ОТП Банка: «Ни один банк с иностранным капиталом не строил долгосрочной стратегии присутствия в Украине»

Топ-менеджер представленной в Украине дочерней структуры венгерского OTP Bank Plc Тамаш Хак-Ковач рассказал в эксклюзивном интервью УНИАН о проблемах банковского рынка в целом, особенностях работы иностранных структур в Украине, итогах деятельности «ОТП Банка» в 2012 году и его дальнейших планах.

Банковский рынок: "позитивных сдвигов не ожидается"

- Господин Тамаш, каковы, на Ваш взгляд, перспективы развития банковской системы в 2013 году, какие сложности предстоит преодолеть, возможны ли позитивные сдвиги и оживление кредитования?

- По моему мнению, стагнация банковской системы в 2013 году продолжится, позитивных сдвигов не ожидается. Объемы кредитования покупки авто и недвижимости будут снижаться. Иностранные банки продолжат покидать Украину. В то же время, некоторые крупные игроки, в том числе и «ОТП Банк», будут расти в отдельных сегментах, например, в корпоративном, потребительском кредитовании.

- В чем, по Вашему мнению, состоят основные сложности украинского банковского рынка, почему нашу страну массово покидают международные финансовые группы?

- По сути, ни одно финучреждение с иностранным капиталом не строило долгосрочной стратегии присутствия в Украине. Международные финансовые группы пришли в страну с целью получения быстрой спекулятивной прибыли. Банки с иностранным капиталом вводили в Украину дешевые ресурсы и выдавали кредиты под завышенные проценты. После финансового кризиса и замедления темпов роста кредитования в Украине данная модель перестала работать, поэтому иностранные банки массово покидают страну.

- Сейчас широко обсуждается перспектива отношений Украины и МВФ. Как Вы оцениваете итоги очередной миссии Фонда, будет ли продолжено сотрудничество?

- По мнению наших аналитиков, очередная миссия МВФ не увенчалась серьезным прогрессом в плане возобновления сотрудничества с Украиной. Фонд продолжает настаивать на повышении цен на газ для населения и введении плавающего курса гривны. Но положительным моментом является то, что МВФ уже не требует резкого перехода к плавающему курсу, а согласен на такие меры, как расширение коридора колебания курса. Думаю, что основные соглашения будут достигнуты во время следующего визита МВФ в Украину в марте текущего года.

«ОТП Банк» в 2012 году: "мы были готовы к худшему"

- Каковы итоги 2012 года для «ОТП Банка», были ли они ожидаемыми? Какие направления бизнеса стали наиболее рентабельными?

- 2012 год оказался непростым: сложная макроэкономическая ситуация, выборы, давление на курс валюты, высокие процентные ставки, высокая стоимость корпоративного фондирования и, как следствие, низкий спрос на кредиты в корпоративном сегменте, не преодоленные последствия кризиса, в т.ч. необходимость доформирования резервов по кредитам. Учитывая все эти факторы, мы были готовы к худшему результату. Но, благодаря устойчивости курса национальной валюты и стабилизации качества кредитного портфеля, мы смогли обеспечить достойный результат - чистая прибыль в четвертом квартале 2012 года составила 261,5 млн грн.

Наиболее рентабельными направлениями стали корпоративный бизнес и лизинг. Что касается лизинга, нового бизнеса для банков Украины, то мы в этом сегменте стали лидером на украинском рынке в прошлом году, выдав новым клиентам лизинговое финансирование на сумму 1 млрд грн (общий кредитный портфель ОТП Лизинг достиг 1,24 млрд грн). Кроме того, с 1 марта в Киеве стартует пилотная программа - лизинг для физических лиц, географию которой в дальнейшем планируется расширить на все крупные города Украины. Безусловно, это - чрезвычайно перспективный и востребованный на рынке продукт, который служит своеобразной альтернативой классическому кредитованию и призван способствовать развитию автомобильного рынка.

О потребительском кредитовании еще рано говорить как об источнике высокой прибыли, потому что это - молодой бизнес для нас, объемы кредитного портфеля пока не имеют существенного влияния на общий результат деятельности банка. В то же время, мы финализировали все бизнес процессы, связанные с потребительским кредитованием, и теперь сфокусируемся сугубо на развитии этого направления.

- Как Вы можете прокомментировать не попадание банка в первую группу классификации НБУ по объему активов?

- Нам немного не повезло. Первая группа банков определилась по результатам третьего квартала 2012 когда, когда наши активы составили 19,96 млрд грн (немного меньше нормативного требования НБУ в 20 млрд грн). Но уже по итогам четвертого квартала активы банка составили 20,3 млрд грн. Для меня лично эта классификация – чисто техническая, которая проводится исключительно с целью разграничения надзорных функций и обязанностей между центральным аппаратом НБУ и территориальными управлениями. Но если говорить о тенденции сокращения активов, то этот вопрос является для меня существенным, и надеюсь, что по результатам 2013 года мы сможем вернуться в первую группу банков.

- На каком уровне сейчас взаимоотношения с материнской структурой OTP Bank Plc? Входит ли в планы группы увеличение уставного капитала банка в 2013 году?

- OTP Bank Plc – восточно-европейский банк, нацеленный на рост в этом регионе. Естественно, Украина является для нас большим стратегическим рынком. Сегодня мы, одни из немногих иностранных банков, готовы вкладывать деньги в украинскую экономику. По показателю достаточности и адекватности капитала материнский банк – один из самых сильных в Европе и ищет пути для дальнейшего роста, рассматривает новые варианты инвестирования, приобретений или запуска новых проектов в странах ЦВЕ, в том числе в Украине.

Увеличение уставного капитала не планируется, поскольку в этом нет необходимости (уставный капитал банка на 1 января составил 2,9 млрд грн при нормативе НБУ в 120 млн грн). Но с целью обеспечения более комфортных условий для роста, мы планируем увеличить регулятивный капитал «ОТП Банка» путем привлечения от материнского банка субординированного кредита в размере 50 млн долларов США сроком на 5 лет уже в первом квартале этого года.

- Есть ли ограничения у материнского банка в отношении финансирования дочерних структур в Украине по аналогии поведения центробанков некоторых европейских стран?

- Никаких ограничений нет. Как я уже сказал, несмотря на то, что другие иностранные банки выводят деньги из Украины, OTP Bank Plc наоборот, активно финансирует дочерние структуры. Так, осенью прошлого года «ОТП Лизинг» получил 70 млн долларов «свежих» денег для финансирования корпоративного сегмента, представителей малого и среднего бизнеса. Также материнский банк напрямую финансирует «ОТП Факторинг».

Перспективы-2013: "планируем расширяться во всех сегментах"

- Каковы стратегические цели банка на 2013 год, входит ли в планы сокращение присутствия в каких-либо сегментах?

- Стратегические цели, которые мы декларировали ранее, существенно не изменились. Если вкратце, то это – усовершенствование универсальной бизнес-модели банка в пропорциях 50/50 для corporate/retail с органическим приростом бизнеса. Я считаю, что сейчас мы находимся на переходном этапе, и в 2013 планируем расширяться во всех сегментах. Уверен, что в корпоративном направлении при более спокойных макроэкономических условиях использование кредитных лимитов будет выше. Также будет востребован лизинг, и мы хотим сохранить нашу лидерскую позицию в этом сегменте.

По моему мнению, 2013 год в потребительском кредитовании станет годом двукратного прироста: с 1 января мы стартовали, закончив и оптимизировав все наши внутренние процессы по слиянию розничной и потребительской бизнес-линий, и теперь сфокусируемся на увеличении объема выдачи кэш-кредитов, кредитных карт, расширении партнерской сети для POS-кредитования.

Сознательно сокращать присутствие в каких-либо сегментах не будем, но такие продукты как ипотека, кредиты на авто в сегодняшних условиях не востребованы, поэтому данные направления бизнеса сжимаются естественным образом. В целом, по итогам года мы планируем заработать более 350 млн грн.

- Есть ли интерес к купли-продаже банковских активов?

- Есть интерес к работающим корпоративным портфелям других банков, мы в процессе рассмотрения таких сделок, но детальнее я пока рассказать не могу. Плохие залоговые портфели нас не интересуют, мы не планируем строить большой бизнес на факторинге.

- Какие направления в корпоративном кредитовании являются для банка приоритетными?

- В первую очередь – агропромышленный сектор. Вторая приоритетная задача – малый и средний бизнес. В прошлом году мы объединили данную бизнес-линию под эгидой корпоративного бизнеса, в этом году ожидаем хороших результатов.

- Приоритетные направления в розничном сегменте? Что для Вас розница в большей степени – источник привлечения ресурсов или получения прибыли?

- Розница в равной мере и источник привлечения ресурсов, и получения прибыли. Бизнес-модель нашего банка подразумевает самофинансирование бизнес-линий. В стратегических планах на ближайшие 2 года не предусмотрено, чтобы розница финансировала корпоративный бизнес или наоборот.

Мы также будем развивать на сегодня успешное направление Private Banking, предложим новую сервисную модель обслуживания и финансового консультирования клиентов Premium Banking.

Учитывая наши амбиции в потребительском кредитовании, ожидаем, что розница в 2013 году станет источником получения прибыли.

- Планируются ли выпуски долговых ценных бумаг в 2013 году, какие еще рассматриваются приоритетные источники привлечения ресурсов?

- Выпуски долговых бумаг не планируем, поскольку такого рынка в Украине, к сожалению, нет. Было бы замечательно, если бы он был, как, например, в России. Поэтому депозиты и средства материнского банка остаются для нас приоритетными, основными и единственными источниками привлечения ресурсов на этом рынке.

Ольга Гордиенко (УНИАН)

***«OTП Банк» работает на рынке Украины с 1998 года и входит в группу крупных банков. На 1 января активы банка составили 20,32 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов –14,64 млрд грн, обязательства – 16,827 млрд грн, средства клиентов – 8,97 млрд грн, уставный капитал - 2,87 млрд грн, собственный капитал вырос - 3,49 млрд грн. В 2012 году банк получил прибыль в размере 261,5 млн грн.

Банк был основан как банк со 100% иностранным капиталом в составе международной финансовой группы Raiffeisen. С 2006 года владельцем банка является OTP Bank Plc (Венгрия, 100% акций банка). OTP Bank Plc - лидер венгерского банковского рынка (рыночная доля в Венгрии составляет 25%) - представлен в восьми странах центральной и восточной Европы (Украина, Словакия, Болгария, Румыния, Хорватия, Сербия, Россия и Черногория), обеспечивая потребности почти 12 млн клиентов, которые обслуживаются в более 1500 банковских учреждениях.

Тамаш Хак-Ковач возглавляет правление банка с марта 2012 года.