Столичная налоговая увеличила перечисления в бюджет на 28%

Государственная налоговая служба Украины в Киеве за январь-февраль мобилизировала в бюджеты всех уровней 5, 47 млрд грн, что на 28% процентов больше показателя января-февраля 2012 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ Киева со ссылкой на главу ведомства Ирину Носачеву.

По ее словам, на 43% увеличилась уплата налога на прибыль предприятий – до 645 миллионов гривен. Поступления по налогу на доходы физических лиц составили 1, 59 млрд грн, что на 181 млн (13%) больше по сравнению с январем-февралем 2012 года.

«С начала года в бюджет Киева налогоплательщики уплатили 1, 355 млрд грн, что на 268 млн грн (25%) больше соответствующего периода прошлого года», – цитирует пресс-служба И.Носачеву.

Как сообщал УНИАН, в целом по Украине, по оперативным данным, объем поступлений в общий фонд Государственного бюджета от налоговых и таможенных органов в январе – феврале 2013 года составил 67,8 млрд грн, что на 2,8 млрд грн (на 4,3%) больше аналогичного периода 2012 года.