Доллар к закрытию межбанка в среду продолжил снижение

В среду, 6 марта, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1410/8,1460, к 12:00 цены снизились до 8,1350/8,1390. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,1320/8,1370 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2656/60, к 12:00 цены упали - 0,2652/56. К закрытию цены достигли уровня 0,2651/55. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,6860 (-0,0090).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3025/75.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6210/10,6290, к 12:00 цены ушли вниз - 10,6050/10,6145. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,6015/10,6120.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 5 марта, на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1435/8,1490, к 12:00 сузился спрэд - 8,1435/8,1465. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 8,1400/8,1450 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6320/10,6410, к 12:00 цены повысились - 10,6340/10,6420. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,6070/10,6175.