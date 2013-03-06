Банкир: международные финансовые группы пришли в Украину получить быструю спекулятивную прибыль

Ни одно финансовое учреждение с иностранным капиталом не строило долгосрочной стратегии присутствия в Украине, заявил глава правления «ОТП Банка» Тамаш Хак-Ковач в интервью УНИАН.

По словам банкира, международные финансовые группы пришли в Украину с целью получения быстрой спекулятивной прибыли. «Банки с иностранным капиталом вводили в Украину дешевые ресурсы и выдавали кредиты под завышенные проценты. После финансового кризиса и замедления темпов роста кредитования в Украине данная модель перестала работать, поэтому иностранные банки массово покидают страну», - сказал Т.Хак-Ковач.

Глава правления «ОТП Банка» полагает, что стагнация банковской системы в 2013 году продолжится, и позитивных сдвигов не ожидается. «Объемы кредитования покупки авто и недвижимости будут снижаться. Иностранные банки продолжат покидать Украину», - комментирует банкир.

В то же время, по его словам, некоторые крупные игроки, в том числе и «ОТП Банк», будут расти в отдельных сегментах, например, в корпоративном сегменте, потребительском кредитовании.

Справка УНИАН. «OTП Банк» работает на рынке Украины с 1998 года и входит в группу крупных банков. На 1 января активы банка составили 20,32 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 14,64 млрд грн, обязательства – 16,827 млрд грн, средства клиентов – 8,97 млрд грн, уставный капитал - 2,87 млрд грн, собственный капитал - 3,49 млрд грн. В 2012 году банк получил прибыль в размере 261,5 млн грн.

Банк был основан как банк со 100% иностранным капиталом в составе международной финансовой группы Raiffeisen. С 2006 года владельцем банка является OTP Bank Plc (Венгрия, 100% акций банка). OTP Bank Plc - лидер венгерского банковского рынка (рыночная доля в Венгрии составляет 25%) - представлен в восьми странах центральной и восточной Европы (Украина, Словакия, Болгария, Румыния, Хорватия, Сербия, Россия и Черногория), обеспечивая потребности почти 12 млн клиентов, которые обслуживаются в более 1500 банковских учреждениях.

Тамаш Хак-Ковач возглавляет правление банка с марта 2012 года.

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