Кредитный портфель «ОТП Лизинг» на 1 января составил 1,24 млрд грн

«ОТП Лизинг», дочерняя компания «ОТП Банка», в 2012 году нарастила кредитный портфель на 1 млрд грн - до 1,24 млрд грн, и заняла лидерские позиции на рынке лизинговых услуг в Украине.

Об этом сообщил глава правления «ОТП Банка» Тамаш Хак-Ковач в интервью УНИАН.

По словам банкира, корпоративный бизнес и лизинг стали наиболее рентабельными направлениями по итогам 2012 года, и в 2013 году банк намерен сохранить лидерскую позицию в этом сегменте. «С 1 марта в Киеве стартует пилотная программа - лизинг для физических лиц, географию которой в дальнейшем планируется расширить на все крупные города Украины. Безусловно, это - чрезвычайно перспективный и востребованный на рынке продукт, который служит своеобразной альтернативой классическому кредитованию и призван способствовать развитию автомобильного рынка», - сказал Тамаш Хак-Ковач.

Справка УНИАН. «OTП Банк» работает на рынке Украины с 1998 года и входит в группу крупных банков. На 1 января активы банка составили 20,32 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов –14,64 млрд грн, обязательства – 16,827 млрд грн, средства клиентов – 8,97 млрд грн, уставный капитал - 2,87 млрд грн, собственный капитал - 3,49 млрд грн. В 2012 году банк получил прибыль в размере 261,5 млн грн.

Банк был основан как банк со 100% иностранным капиталом в составе международной финансовой группы Raiffeisen. С 2006 года владельцем банка является OTP Bank Plc (Венгрия, 100% акций банка). OTP Bank Plc - лидер венгерского банковского рынка (рыночная доля в Венгрии составляет 25%) - представлен в восьми странах центральной и восточной Европы (Украина, Словакия, Болгария, Румыния, Хорватия, Сербия, Россия и Черногория), обеспечивая потребности почти 12 млн клиентов, которые обслуживаются в более 1500 банковских учреждениях.

Тамаш Хак-Ковач возглавляет правление банка с марта 2012 года.