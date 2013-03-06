Эксперт: платежный баланс Украины может улучшиться при условии девальвации гривни

К концу текущего года можно ожидать улучшения сальдо платежного баланса Украины, однако при условии девальвации национальной валюты на 15-20%.

Такое мнение в комментарии агентству УНИАН высказал аналитик АО «Эрсте Банк» Игорь Жолонковский.

Он отметил, что если курс гривни останется неизменным, то сальдо платежного баланса продолжит ухудшаться.

Комментируя уменьшение объема прямых инвестиций (сальдо) в январе на 39% - до 363 млн долл. (в январе 2012 г. - 569 млн долл.), он сообщил, что основной причиной изменения показателя является снижение деловой активности внутри страны. При этом эксперт считает, что в 2013 году роста объемов инвестиций в Украину ожидать не стоит.

По прогнозам руководителя аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александра Вальчишена, дефицит текущего счета платежного баланса Украины по итогам первого полугодия составит 7,2 млрд долл., в целом по итогам 2013 года - 12,4 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, профицит платежного баланса Украины по итогам января 2013 года составил 397 млн долл. по сравнению с дефицитом 889 млн долл. в январе 2012 года.

Профицит текущего счета в январе 2013 года составил 83 млн долл. против 236 млн долл. в январе 2012 года, а профицит счета операций с капиталом и финансовых операций составил 314 млн долл. по сравнению с дефицитом 1,125 млрд долл. за аналогичный месяц 2012 года.

Справка УНИАН. Дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом – до 4,174 млрд долл.

Дефицит текущего счета за 2012 год вырос на 40,6% – до 14,407 млрд долл., а профицит счета операций с капиталом и финансовых операций увеличился на 31,4% – до 10,233 млрд долл.

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