«ОТП Банк» не планирует сокращать свое присутствие в Украине

«ОТП Банк» в 2013 году не планирует сокращать присутствие в каких-либо сегментах бизнеса в Украине, а намерен только расти. Об этом заявил глава правления «ОТП Банка» Тамаш Хак-Ковач в интервью УНИАН.

Как сообщил глава правления, банк сейчас находится на переходном этапе, и в 2013 году планирует расти во всех сегментах. В то же время, по его словам, такие продукты, как ипотека и кредиты на авто, в сегодняшних условиях не востребованы, поэтому эти сегменты бизнеса сокращаются естественным образом.

«Я надеюсь, что по результатам 2013 года мы сможем вернуться в первую группу банков (в соответствии с классификацией НБУ по объему активов)… По итогам года мы планируем заработать более 350 млн грн», - подытожил банкир.

На вопрос корреспондента УНИАН относительно интереса к сделкам купли-продажи банковских активов (кредитные портфели, банки целиком), Т. Хак-Ковач ответил: «У нас есть интерес к работающим корпоративным портфелям других банков, мы в процессе рассмотрения таких сделок, но детальнее я пока рассказать не могу. Плохие залоговые портфели нас не интересуют, и мы не планируем строить большой бизнес на факторинге».

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на 2013 год повысил предельный уровень активов для банков, которые входят в I группу (крупнейшие банки) до более чем 20 млрд грн с 15 млрд грн. Для остальных групп предельный объем активов сохранен на уровне 2012 года: II группа (крупные банки) — более 5 млрд грн; III группа (средние банки) — более 3 млрд грн; IV группа (небольшие банки) — менее 3 млрд грн.

В результате “ОТП Банк” перешел из группы крупнейших банков в группу крупных.

Справка УНИАН. «OTП Банк» работает на рынке Украины с 1998 года и входит в группу крупных банков. На 1 января активы банка составили 20,32 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов –14,64 млрд грн, обязательства – 16,827 млрд грн, средства клиентов – 8,97 млрд грн, уставный капитал - 2,87 млрд грн, собственный капитал - 3,49 млрд грн. В 2012 году банк получил прибыль в размере 261,5 млн грн.

Банк был основан как банк со 100% иностранным капиталом в составе международной финансовой группы Raiffeisen. С 2006 года владельцем банка является OTP Bank Plc (Венгрия, 100% акций банка).

OTP Bank Plc - лидер венгерского банковского рынка (рыночная доля в Венгрии составляет 25%) - представлен в восьми странах центральной и восточной Европы (Украина, Словакия, Болгария, Румыния, Хорватия, Сербия, Россия и Черногория), обеспечивая потребности почти 12 млн клиентов, которые обслуживаются в более 1500 банковских учреждениях.

Тамаш Хак-Ковач возглавляет правление банка с марта 2012 года.