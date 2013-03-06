Дефляция в Украине является негативным экономическим явлением - эксперты

Нулевая инфляция или дефляция в Украине являются негативными экономическими явлениями, полагают опрошенные УНИАН эксперты.

Начальник аналитического отдела «Альфа-Банка» (Украина) Алексей Блинов так прокомментировал дефляцию в феврале на уровне 0,1%: «Нулевая инфляция или дефляция являются негативными экономическими явлениями. Во-первых, отсутствие роста цен отражает негативное состояние макроэкономической среды, то есть слабость спроса. Во-вторых, снижение отпускных цен препятствует инвестициям бизнеса в развитие производства. В-третьих, дефляция негативно влияет на государственные финансы, сокращая потенциальные доходы бюджета. Все эти проблемы сегодня ощущаются в Украине». По его словам, снижение индекса потребительских цен (ИПЦ) в феврале обусловлено снижением цен на мясную продукцию и сахар, с учетом того, что на данные две товарные группы приходится 14% структуры потребительской корзины, по которой рассчитывается ИПЦ. Без этих показателей инфляция была бы положительной на уровне 0,1%, сказал эксперт.

Начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб считает, что динамика потребительских цен остается незначительной на фоне снижения цен на продукты питания и стабильных коммунальных тарифов. «Очевидно, что сдерживающе на динамику цен влияет неблагоприятная экономическая ситуация - падение ВВП в 4-м квартале, отрицательная динамика промпроизводства в январе», - сказал эксперт.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко главным фактором дефляции в Украине называет медленное возобновление кредитования. «Для того, чтобы что-то производить, предприятиям не хватает оборотных средств. Кредитование восстанавливается, но эффект от этого мы еще не получили, для этого нужно хотя бы 2-3 года. Ситуация повторяется, как и в прошлом году», - сообщил эксперт.

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Как сообщал УНИАН, дефляция в Украине в феврале 2013 года по сравнению с январем 2013 года составила 0,1%, против февраля 2012 года зафиксирована также дефляция — 0,5%.

2012 год Украина завершила с дефляцией 0,2%, при этом снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.