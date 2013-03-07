Ограничение наличных расчетов полезно для банковской системы и граждан - эксперты

Инициатива НБУ по ограничению наличных расчетов полезна для банковской системы страны и простых граждан. Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказали эксперты в рамках круглого стола на тему «Развитие системы безналичных расчетов в Украине».

Координатор комитета по вопросам банковской инфраструктуры и платежных систем Независимой ассоциации банков Украины Владимир Еременко полагает, что помимо повышения уровня безопасности расчетов, эта инициатива будет способствовать снижению стоимости банковских услуг, поскольку обеспечение наличных расчетов обходится банковской системе достаточно дорого, включая расходы на изготовление денег, инкассацию, пересчет и хранение в специально оборудованном хранилище. «В обороте находится более 220 млрд грн наличности, при этом ежедневные остатки на банковских счетах составляют всего 23-28 млрд грн. Если хотя бы 10% средств, которые находятся вне банковской системы, будут переведены на банковские счета, то остатки на них удвоятся, что будет способствовать оживлению кредитования и наполнению бюджета», - сказал эксперт.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко также позитивно оценивает инициативу ограничения наличных расчетов и прогнозирует, что эта норма вызовет много дискуссий, поскольку население страны привыкло рассчитываться наличностью. По мнению эксперта, банки будут устанавливать щадящие комиссии, поскольку для них рост безналичных платежей является выгодным. «Банковская система может дополнительно нарастить кредитную массу на 10%, поскольку остатки на счетах – это дешевые ресурсы. И чем больше будет расчетов, тем больше будет ресурсов», - считает эксперт. В отношении опасений граждан о возможных претензиях со стороны налоговых органов эксперт сообщил, что в соответствии с действующим законодательством налоговые органы не наделены полномочиями выяснять, а граждане не обязаны подтверждать источники происхождения своих средств, поэтому опасения населения безосновательны и просто необходимо провести информационную работу по этому вопросу.

Вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал сообщил, что рассматриваемая инициатива не приведет к росту цен на недвижимость. По его мнению, основными преимуществами безналичных расчетов являются безопасность расчетов, прозрачность сделок и выход из долларизации. Среди минусов эксперт выделяет повышение расходов населения при осуществлении крупных покупок в связи с оплатой банковских услуг и необходимость жесткого контроля со стороны государства с целью обеспечения сохранности средств граждан на фоне все еще низкого доверия к банковской системе.

Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко сообщил, что ограничение наличных расчетов не повлияет на рынок торговли автомобилями, поскольку оплата за автомобили уже давно осуществляется посредством внесения наличности в кассу банка с последующим перечислением.

Как сообщал УНИАН, проект постановления об установлении предельной суммы наличного расчета обнародован на официальном сайте НБУ для общественного обсуждения, которое продлится до 8 апреля. После обсуждения полученные предложения будут рассмотрены, и проект будет подан на утверждение правлению НБУ.

Проект предусматривает расширение круга лиц, расчеты между которыми не могут осуществляться в наличной форме, а также ограничение предельной суммы проведения расчетов в наличной форме между физическими лицами до 150 тыс. грн. Ограничения касаются расчетов в отношении 1 лица по одному или нескольким документам в пределах одного дня.

Согласно проекту, теперь такие расчеты будут осуществляться с использованием банковских инструментов для осуществления безналичных расчетов (платежная карта, текущий счет). Согласно заявлению чиновников НБУ, эти ограничения не коснутся 90% населения, поскольку такие расчеты между физическими лицами осуществляются 1 раз в несколько лет.