Банк Японии снова оставил без изменений базовую процентную ставку

Банк Японии по итогам заседания в четверг принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0-0,1% годовых, не изменив объем программы выкупа активов с рынка, говорится в пресс-релизе финрегулятора.

Объем программы по выкупу активов остался на уровне 101 триллиона иен (1,08 триллиона долларов) до конца текущего года, передает ПРАЙМ.

Решение ЦБ полностью совпало с прогнозами аналитиков.

Регулятор отмечает, что ситуация в экономике страны и зарубежных партнеров перестала ухудшаться. Остановилось сокращение экспорта, растут инвестиции в недвижимость, потребление остается на достаточно высоком уровне.

"В то же время, высокая степень неопределенности по поводу перспектив японской экономики пока сохраняется, особенно на фоне европейских долговых проблем и неоднозначных темпов восстановления экономики США, а также последствий недавних событий во взаимоотношениях между Японией и Китаем (спора вокруг островов - ред.)", - отмечают члены совета управляющих ЦБ.

Как сообщал УНИАН, для стимулирования экономического роста текущий уровень ключевой базовой ставки остается в Японии неизменным с октября 2010 года.

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Кроме того, в четверг, 7 марта, Центробанк Англии объявит об итогах заседания по монетарной политике. Как ожидают аналитики, регулятор сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,5% годовых, а объем выкупа активов с рынка на уровне 375 миллиардов фунтов стерлингов.

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) огласит решение по уровню базовой процентной ставки. Аналитики полагают, что ставка будет сохранена на отметке 0,75%.