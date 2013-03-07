Международное рейтинговое агентство S&P улучшило прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу Португалии "ВВ" и краткосрочному рейтингу "В" до стабильного с негативного.

"Европейские организации продолжат оказывать поддержку Португалии при реализации программы реформ, в связи с чем прогноз был пересмотрен, - говорится в документах агентства. - Мы ожидаем, что официальные европейские кредиторы страны - фонд и механизм финстабильности (EFSF и EFSM) - увеличат сроки по кредитам, что снизит риски рефинансирования для властей".

В то же время, агентство ожидает корректировки сроков программы реформ на фоне более слабых темпов восстановления экономики, чем ожидалось ранее. В текущем году предполагается снижение ВВП на 1,5%, однако в 2014-2015 годах экономика сможет продемонстрировать рост, передает ПРАЙМ.

В Португалии дефицит бюджета составит около 5% к концу года, в то время как госдолг достигнет пиковых 120% ВВП к середине десятилетия. "У Португалии один из самых высоких показателей внешнего долга среди всех стран, что является главным препятствием для улучшения рейтингов", - отмечают аналитики S&P.

В будущем агентство не исключает понижения рейтингов Португалии, если власти по каким-то причинам решат отказаться от программы реформ, или кредиторы перестанут поддерживать страну после окончания программы.