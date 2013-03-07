Межбанк открылся снижением котировок - 8,1340/8,1410 грн/долл.

В четверг, 7 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 8,1340/8,1410 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали – 0,2645/49, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5840/10,5945. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3015/17 (среда — 1,3050/52).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в среду, 6 марта, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1410/8,1460, к 12:00 цены снизились до 8,1350/8,1390. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,1320/8,1370 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6210/10,6290, к 12:00 цены ушли вниз - 10,6050/10,6145. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,6015/10,6120.