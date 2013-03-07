Золотовалютные резервы Беларуси по стандартам МВФ в феврале сократились до 8 млрд долл.

Минск. Золотовалютные резервы Беларуси в соответствии с методологией Международного валютного фонда по итогам февраля 2013 года сократились на 12,8 млн долл. и, по предварительным данным, на 1 марта 2013 года составили 8 млрд 11,8 млн долл. в эквиваленте.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Республике Беларусь сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка Беларуси.

При этом в национальном определении уровень золотовалютных резервов увеличился на 236,1 млн долл. и на 1 марта 2013 года составил 9 млрд 181,6 млн долл. в эквиваленте.

«Сокращение объема золотовалютных резервов в основном обусловлено погашением внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте Национальным банком и правительством Беларуси, которые в феврале текущего года были исполнены в полном объеме, а также снижением цен на золото на международном рынке драгоценных металлов», - отметили в Нацбанке Беларуси.

Справка УНИАН. Золотовалютные резервы Беларуси в соответствии с методологией Международного валютного фонда на 1 января 2013 года составляли 8 млрд 95 млн долл. в эквиваленте. В национальном определении объем золотовалютных резервов был равен 8 млрд 763,1 млн долл. Для обеспечения экономической безопасности государства в 2013 году международные резервные активы запланировано нарастить на 300-700 млн долл.