Минфин на ОВГЗ-аукционе 12 марта дополнительно предложит 1,5-годичные валютные бумаги

Министерство финансов Украины на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 12 марта дополнительно предложит инвесторам 1,5-годичные (погашение 10 сентября 2014 года) валютные госбумаги.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, также Минфин, как и планировалось, выставит ОВГЗ со сроком обращения 1, 5, 7 лет, а также 2 и 3-летние валютные госбумаги.

Как сообщал УНИАН, Минфин во вторник, 5 марта, привлек в госбюджет 1,52 млрд грн на аукционе по продаже ОВГЗ.

Министерство в марте 2013 года, как и в феврале, планирует провести четыре аукциона по продаже ОВГЗ - 5, 12, 19 и 26 марта.

Справка УНИАН. По состоянию на 6 марта объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 203,223 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 120,935 млрд грн, в собственности банков - 68,882 млрд грн, нерезидентов - 5,005 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлек в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.