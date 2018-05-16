Экономика Украины: состояние стабильно критическое

После роста в течение двух месяцев потребительские цены в Украине демонстрируют спад – в феврале зафиксирована дефляция 0,1% (против февраля 2012 года - 0,5%). Между тем, как отмечают в Госстате, с начала года (февраль 2013 года к декабрю 2012 года) налицо инфляция - 0,1%

Больше всего подешевел сахар – на 2,8%, снизились цены на ряд продуктов питания и безалкогольные напитки. Лидер роста стоимости – хлеб, овощи, алкогольные напитки и табачные изделия.

Дефляция, согласно экономической терминологии, означает повышение покупательной способности нацвалюты, что проявляется в снижении индекса цен. По сути, это - инфляция с отрицательными темпами роста цен. По ряду причин, ее расценивают как менее благоприятный фактор, чем инфляция. Дефляция свидетельствует о спаде в экономике, снижении выпуска продукции и росте безработицы. Еще одно негативное последствие – снижение объемов инвестиций, так как в рисковые рынки вкладывать себе дороже. В результате получим падение спроса, что автоматически провоцирует дальнейшее сокращение объемов производства. То есть, экономика Украины продолжает катиться вниз.

Минэкономразвития пояснило, что дефляция в феврале вызвана насыщением рынка продовольственными товарами, курсовой стабильностью, ростом депозитов и отсутствием давления со стороны монетарных агрегатов.

«Основными факторами, которые привели к формированию низкой инфляционной динамики в феврале и январе-феврале текущего года, были: насыщение рынка достаточным объемом продовольственных товаров как за счет отечественных продуктов (вследствие хорошего урожая прошлого года), так и импортированных (в январе 2013 г. импорт продукции АПК вырос на 37,6%, по данным НБУ); отсутствие давления со стороны монетарных агрегатов; курсовая стабильность; рост депозитов физических лиц - на 4,2% за январь-февраль 2013 года», - говорится в комментарии.

В месте с тем, по мнению ведомства, инфляция в январе-феврале была на самом низком уровне за период статистических наблюдений (кроме дефляционного 2002 года).

***Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года. Госбюджет на 2013 год рассчитан, исходя из инфляции (декабрь к декабрю) – 4,8%, темпы роста ВВП – 3,4%. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%. Всемирный банк в 2013 году ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Эксперты сходятся во мнении, что нулевая инфляция или дефляция являются негативными экономическими явлениями.

Начальник аналитического отдела «Альфа-Банка» (Украина) Алексей Блинов:

Нулевая инфляция или дефляция являются негативными экономическими явлениями. Во-первых, отсутствие роста цен отражает негативное состояние макроэкономической среды, то есть, слабость спроса. Во-вторых, снижение отпускных цен препятствует инвестициям бизнеса в развитие производства. В-третьих, дефляция негативно влияет на государственные финансы, сокращая потенциальные доходы бюджета. Все эти проблемы сегодня ощущаются в Украине.

Снижение индекса потребительских цен (ИПЦ) в феврале обусловлено снижением цен на мясную продукцию и сахар, с учетом того, что на данные две товарные группы приходится 14% структуры потребительской корзины, по которой рассчитывается ИПЦ. Без этих показателей инфляция была бы положительной на уровне 0,1%.

Начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб:

Динамика потребительских цен остается незначительной на фоне снижения цен на продукты питания и стабильных коммунальных тарифов. Очевидно, что сдерживающе на динамику цен влияет неблагоприятная экономическая ситуация - падение ВВП в 4-м квартале, отрицательная динамика промпроизводства в январе.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко:

Главным фактором дефляции в Украине является медленное возобновление кредитования. Для того, чтобы что-то производить, предприятиям не хватает оборотных средств. Кредитование восстанавливается, но эффект от этого мы еще не получили, для этого нужно хотя бы 2-3 года. Ситуация повторяется, как и в прошлом году.

Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман:

Украина оказалась в тисках стагнации, демонстрируя спад экономики и дефляцию. По итогам февраля вновь начала расти дефляция в Украине. Однако, что действительно очень плохо, так это дефляция цен в промышленности - минус 1% год к году, что произошло впервые с кризисного лета 2009 года. Украина оказалась в тисках стагнации - спад экономики плюс дефляция. Дефляционная спираль рано или поздно заканчивается цепочкой банкротств и скачком безработицы. Не зря с подобным развитием событий активно борются сейчас все развитые страны, активно накачивая экономику деньгами.

Стагнация определенно лучше стагфляции, когда спад производства сопровождается высокой инфляцией. Однако опасность стагнации в том, что ее особенности ощущают на себе налогоплательщики из-за растущего давления фискальный органов. Налоговикам все труднее собирать налоги, зачастую наперед, возмещать НДС, так как бизнес налогоплательщиков в такой ситуации в массе своей не может расти. В дальнейшем эта тенденция отразится в спаде доходов населения, ограничит его покупательную способность и ударит по сектору услуг и розничной торговли, а также уменьшит объемы импорта.

Украинские власти пропустили момент, когда страна попала в дефляционную ловушку еще весной прошлого года, что объясняется упорным нежеланием допустить небольшое снижение курса гривни. Сейчас формула ускорения экономического роста в Украине, увы, такова - сохранение высокой эмиссионной активности НБУ, что рано или поздно приведет к ослаблению гривни. И небольшое ослабление будет благом, глотком воздуха в пережатой «ремнями» Украине.

Эксперты действительно считают, что спасти финансовую ситуацию в Украине можно только за счет девальвации гривны.

Аналитик АО «Эрсте Банк» Игорь Жолонковский:

К концу текущего года можно ожидать улучшения сальдо платежного баланса Украины (дефицит платежного баланса по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза – до 4,2 млрд долл.), однако при условии девальвации национальной валюты на 15-20%. Если курс гривни останется неизменным, то положение дел ухудшиться.

При этом стоит отметить спад объема прямых инвестиций (в январе на 39% - до 363 млн долл., январе 2012 г. - 569 млн долл.), Все говорит о снижении деловой активности внутри страны. В 2013 году роста объемов вложений в Украину ожидать не стоит.

Напоследок хочется напомнить, что ярким примером дефляции прошлого столетия является падение цен во время Великой депрессии (1920–1930-х гг.). Зная историю, правительства стран мира изо всех сил стараются избегать дефляцию.

Елена Быстрицкая (УНИАН)