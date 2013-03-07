Вкладчикам «Эрде Банка» уже возмещено 97,8% обязательных выплат, банка «Таврика» - 94,2%

Фонд гарантирования вкладов физических лиц возместил вкладчикам проблемного «Эрде Банка» 97,8% суммы, подлежащей выплате. Об этом сообщается на официальном сайте фонда.

Согласно сообщению, по итогам выплаты фондом гарантированной суммы возмещения вкладчикам проблемного «Эрде Банка» в период действия временной администрации и ликвидации банка вкладчиками получено 434,80 млн грн или 97,8% суммы, подлежащей выплате вкладчикам в пределах гарантированной суммы возмещения. В том числе через учреждения банка «Хрещатик» за период с 15 января по 1 марта было выплачено 234,42 млн грн или 96,1% общей суммы возмещения.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц продолжает выплаты вкладчикам «Эрде Банка» по результатам рассмотрения индивидуальных обращений вкладчиков в фонд.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.

На 1 февраля 2013 года участниками фонда являлись 173 банка.

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц возместил вкладчикам проблемного банка «Таврика» 94,2% сумм, подлежащих выплате.

За счет предоставленного фондом целевого займа вкладчикам проблемного банка «Таврика» за период с 18 января по 4 марта через учреждения «Имэксбанка» выплачено 813,15 млн грн, что составляет 94,2% суммы, подлежащей выплате вкладчикам в пределах гарантированной суммы возмещения.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 18 января начал выплаты вкладчикам проблемного банка «Таврика» через учреждения «Имэксбанка».

Решение о введении временной администрации в банке «Таврика» принято исполнительной дирекцией фонда 20 декабря 2012 года. Временная администрация введена сроком на 3 месяца с 21 декабря 2012 по 20 марта 2013 года.

Банк «Таврика» создан в 1991 году. Согласно информации на сайте банка, никто из акционеров не владеет более 10% акций банка.