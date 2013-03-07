Утвержден порядок регистрации иностранных инвестиций

Кабинет министров Украины утвердил порядок регистрации иностранных инвестиций, возложив ответственность за регистрацию на местные администрации и Совет министров АР Крым, и ограничив срок регистрации 7 днями с момента подачи соответствующих документов на регистрацию. Об этом говорится в постановлении КМУ № 139 от 6 марта 2013 года, размещенном на веб-портале правительства.

Для получения регистрации иностранных инвестиций инвестор или уполномоченное им лицо подает в территориальный орган Миндоходов и сборов Украины информационное сообщение, документы о форме осуществления инвестиций (уставные документы, контракты на кооперацию, совместное производство, концессионные договора), а также подтверждение стоимости инвестиций.

Для отмены госрегистрации инвестиций (с целью, например, их перерегистрации) заявитель подает письменное уведомление о прекращении деятельности иностранным инвестором в связи с передачей инвестиций другим субъектам инвестиционной деятельности, информационное сообщении о предварительной регистрации инвестиций и справку из территориального органа Миндоходов и сборов об уплаченных инвестором налогах.

При аннулировании инвестиций, в случае их репатриации, необходимо письменное уведомление о репатриации иностранных инвестиций, информационное сообщение об их предварительной регистрации и справка об уплаченных инвестором доходах.

В порядке также сказано, что отчет о регистрации, перерегистрации или аннулировании инвестиций подается уполномоченным органом (местными администрациями) в Министерство экономического развития и торговли и Государственную службу статистики Украины.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 6,013 млрд долл. США прямых инвестиций, что на 7,2% меньше показателя за 2011 год (6,480 млрд долл.). С учетом оттока капитала общий объем внесенных в экономику Украины прямых иностранных инвестиций (акционерного капитала) на 31 декабря 2012 года вырос до 54,462 млрд долл. с 50,334 млрд долл. на 1 января 2012 года.