Восточная таможня с начала года выявила незадекларированной валюты на 1 млн грн

Сотрудники Восточной таможни в январе-феврале текущего года выявили незадекларированной валюты в гривневом эквиваленте на 1 млн грн, а именно – 84,6 тыс. долларов, 25 тыс. евро и 278,8 тыс. российских рублей, сообщили УНИАН в Министерстве доходов и сборов Украины.

Вся выявленная и незадекларированная должным образом валюта была изъята, а на нарушителей наложен штраф. В этой связи в Миндоходов напомнили, что законодательство позволяет гражданам провозить и не декларировать валюту в размере не более 10 тыс. евро. «Суммы свыше 10 тыс. евро требуют декларирования и предъявления документов, подтверждающих, что деньги были сняты с банковских счетов», - говорится в сообщении министерства.

Как сообщал УНИАН, в Миндоходов обратили внимание, что в последнее время количество случаев незаконного провоза валюты через границу возросло. Причем главной причиной роста нарушений, по мнению специалистов Миндоходов, являются потери валютчиков, скупивших валюту в конце прошлого года в надежде на ее подорожание.

Чистая покупка наличной валюты населением в январе 2013 года составила 200,6 млн долл., что на 4,7% меньше показателя декабря 2012 года.