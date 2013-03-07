На межбанке торги закрылись котировками 8,1315/8,1345 грн/долл.

В четверг, 7 марта, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1340/8,1410, к 12:00 цены снизились 8,1320/8,1360. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 8,1315/8,1345 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2645/49, к 12:00 цены повысились 0,2648/52. К закрытию цены вернулись к утренним значениям 0,2645/49. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,7175 (+0.0315).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2970/1,3040. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5840/10,5945, к 12:00 цены ушли вверх 10,6005/10,6115. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали 10,5885/10,5980.

Как сообщал УНИАН, в среду, 6 марта, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1410/8,1460, к 12:00 цены снизились до 8,1350/8,1390. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,1320/8,1370 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6210/10,6290, к 12:00 цены ушли вниз - 10,6050/10,6145. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,6015/10,6120.