Акционер «Кредитпромбанка» назначил новый состав набсовета

Акционер «Кредитпромбанка» Николай Лагун назначил новый состав наблюдательного совета этого финансового учреждения. Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, акционер принял решение о назначении нового наблюдательного совета банка в составе главы набсовета Николая Лагуна и членов набсовета Елены Поповой и Валентина Засухи. Новый состав набсовета назначен вместо уволенных, согласно решению акционера, исполняющего обязанности главы набсовета Константиноса Папунидиса и членов набсовета Христофидеса Михалакиса, Анжея Тадеуша Витака, Юрия Алексеева, Алексея Базика. Тем же решением акционер банка назначил новый состав ревизионной комиссии банка.

Как сообщал УНИАН, физическое лицо Николай Лагун, который является основным акционером «Дельта Банка», сконцентрировал 100% акций «Кредитпромбанка», входящего в группу крупнейших банков Украины, в результате покупки пакетов акций, ранее принадлежавших компаниям Fintest Holding Ltd (Кипр, 28,72% акций банка), Kalouma Holdings Ltd (Кипр, 47,78%) и Homertron Trading Ltd (Кипр, 23,50%).

Сделка по приобретению основным акционером «Дельта Банка» Николаем Лагуном 100% акций «Кредитпромбанка» завершена 28 февраля, процесс слияния двух банков будет завершен до 1 июля.

Справка УНИАН. «Кредитпромбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1997 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 12,22 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 10,09 млрд грн, обязательства - 10,151 млрд грн, средства клиентов - 6,02 млрд грн, собственный капитал - 2,07 млрд грн, уставный капитал - 2,64 млрд грн.

В 2012 году банк получил убыток в размере 48,87 млн грн.