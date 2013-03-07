Инфраструктура Украины не готова к ограничению наличных расчетов - экс-министр

Инфраструктура Украины по осуществлению безналичных платежей не готова к ограничению наличных расчетов, сообщил УНИАН экс-министр экономики Украины, финансовый эксперт Виктор Суслов.

По словам эксперта, развитие безналичных расчетов – это абсолютно правильная мера, которая способствует укреплению банковской системы, поскольку деньги в меньшем объеме уходят в сферу наличного оборота. «Для введения системы безналичных расчетов не только в Киеве, но и по всей стране, нужно иметь развитую инфраструктуру. Далеко не в каждой деревне у нас есть банкоматы и терминалы для проведения безналичных расчетов. А зачастую - и не в каждом райцентре. Ограничивая оборот наличных денег можно создать серьезные технические сложности людям, которым трудно и сложно добираться до платежных терминалов и банкоматов», - сказал В.Суслов.

Эксперт также полагает, что поскольку система безналичных расчетов сама по себе постепенно развивается, злоупотреблять административными мерами не нужно. В отношении инициативы НБУ относительно введения безналичных расчетов для платежей свыше 150 тысяч гривен, эксперт предлагает предусмотреть в законодательном порядке осуществление всех безналичных расчетов без уплаты комиссионных банком. «Чтобы правильная, по сути, мера не превратилась в создание еще одного дополнительного источника комиссионных доходов банков», - объясняет эксперт.

Как сообщал УНИАН, проект постановления об установлении предельной суммы наличного расчета обнародован на официальном сайте НБУ для общественного обсуждения, которое продлится до 8 апреля. После обсуждения полученные предложения будут рассмотрены, и проект будет подан на утверждение правлению НБУ. Проект предусматривает расширение круга лиц, расчеты между которыми не могут осуществляться в наличной форме, а также ограничение предельной суммы проведения расчетов в наличной форме между физическими лицами до 150 тыс. грн. Ограничения касаются расчетов в отношении 1 лица по одному или нескольким документам в пределах одного дня. Согласно проекту, теперь такие расчеты будут осуществляться с использованием банковских инструментов для осуществления безналичных расчетов (платежная карта, текущий счет). Согласно заявлению чиновников НБУ, эти ограничения не коснутся 90% населения, поскольку такие расчеты между физическими лицами осуществляются 1 раз в несколько лет.

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