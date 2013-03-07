Нацбанк определил платежные системы, которые могут работать в Украине

Национальный банк Украины определил перечень международных платежных систем, соответствующих требованиям НБУ относительно деятельности в Украине внутригосударственных и международных платежных систем, сообщает регулятор на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, в перечень международных платежных систем, созданных нерезидентами, документы которых соответствуют требованиям Положения НБУ о деятельности в Украине внутригосударственных и международных платежных систем, вошли системы «Юнистрим», Visa International, Contact, Western Union, MoneyGram, Migom, «Юнион Кард», «Анелик», «Золотая Корона», «Быстрая почта», Interexpress, VIGO, American Express, «Золотая Корона – Денежные Переводы», Xpress Money, Coinstar Money Transfer, MasterCard International, «Международные денежные переводы «Лидер», BLIZKO, Money Exchange, «Аллюр», Flashcheque, Faster, Caspian Money Transfer, RIA Financial Services, Meest, «Блиц», IntelExpress, «ХАЗРИ».

Также сообщается, что в соответствии с действующим законодательством Украины договора о членстве/участии в международных платежных системах имеют право заключать банки Украины, национальный оператор почтовой связи и небанковские финансовые учреждения, получившие лицензию Нацкомфинуслуг на осуществление денежных переводов. Заключенные договора необходимо регистрировать до начала предоставления услуг соответствующей системы в порядке, установленном Национальным банком Украины.

Как сообщал УНИАН, НБУ разработал порядок проведения проверок платежных организаций и других участников платежных систем. Право на проведение проверок объектов надзора за платежными системами и системами расчетов в соответствии с действующим законодательством принадлежит Национальному банку. После утверждения проекта Нацбанк будет осуществлять проверки объектов надзора платежных систем, к которым относятся платежные организации платежных систем, в т.ч. клиринговые и процессинговые учреждения, и другие участники платежных систем, предоставляющие услуги или выполняющие операционные функции в них.