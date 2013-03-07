Азаров не поддерживает введение налогообложения доходов от депозитов

Премьер-министр Украины Николай Азаров не поддерживает идею введения налогообложения доходов физических лиц от размещения денег на депозитных счетах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе общения с пользователями сети Facebook.

«Я к этому проекту отношусь отрицательно. Мы заинтересованы в том, чтобы наращивать свою банковскую систему, и мы должны поощрять наше население вкладывать деньги на депозиты. Поэтому правительство против налога на доход от депозитов», - написал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины от Партии регионов Евгений Сигал предлагает Верховной Раде внести изменения в Закон «О банках и банковской деятельности», которые предполагают упразднение нормы, разрешающей банкам привлекать вклады (депозиты) от физических лиц в иностранной валюте. Также Е.Сигал предлагает Верховной Раде внести изменения в Налоговый кодекс и внедрить с 1 января 2014 года 25%-й налог на доходы физических лиц, полученные в виде процентов на текущие или депозитные вклады в банках или небанковских учреждениях.

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