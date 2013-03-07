Азаров и Медведев по телефону решали, как воплощать в жизнь договоренности президентов

Премьер-министры Украины и России Николай Азаров и Дмитрий Медведев обсудили организацию практического выполнения договоренностей между Президентом РФ Владимиром Путиным и Президентом Украины Виктором Януковичем, достигнутых во время рабочего визита Виктора Януковича в Москву 4 марта текущего года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства Украины.

Разговор премьеров прошел в телефонном режиме.

“Сегодня состоялся телефонный разговор премьер-министра Украины Николая Азарова с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Главы правительств обсудили организацию практического выполнения договоренностей между Президентом РФ и Президентом Украины, достигнутых во время рабочего визита Виктора Януковича в Москву 4 марта текущего года”, - говорится в сообщении пресс-службы правительства Украины.

Как сообщал УНИАН, 4 марта прошла многочасовая встреча президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина, в ходе которой был обсужден ряд вопросов двустороннего сотрудничества.

После встречи В. Янукович высказал надежду, что Украина сможет договориться с Россией о справедливой цене на газ на протяжении ближайшего времени.

Также, по словам В.Януковича, ориентировочно в апреле президенты Украины, РФ, Казахстана и Беларуси обсудят вопрос о присоединении Украины к положениям Таможенного союза.