Fitch понизило рейтинг Италии

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Италии до "ВВВ+"с "А-", подтвердив краткосрочный рейтинг "F2"и негативный прогноз, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на пресс-релиз агентства.

Потолок по рейтингам страны подтвержден на уровне "ААА". "Итоги парламентских выборов 24-25 февраля дают основания полагать, что формирование нового, стабильного правительства маловероятно в течение ближайших недель", - мотивируют свое решение аналитики агентства.

По их мнению, рост политической неопределенности порождает сомнения в продолжении курса на структурные реформы и усиливает угрозу экономических шоков на фоне продолжающейся рецессии. Уменьшение ВВП страны Fitch оценивает как одно из самых серьезных в Европе - по итогам 2013 года ожидается спад в 1,8% после сокращения на 2,4% в прошлом году.

Госдолг страны увеличится до 130% ВВП к концу года со 125% в 2012 году. "Слабое правительство не сможет оперативно реагировать на внутренние и внешние макроэкономические угрозы", - считает агентство.

В то же время, даже сложная текущая политическая ситуация позволяет присвоить стране рейтинг "ВВВ+", так как за прошлый год дефицит бюджета сократился до 3%, а структурные реформы продолжились. В текущем году дефицит, по прогнозам Fitch, уменьшится до 2,5%.

Негативный прогноз агентства означает вероятность дальнейшего ухудшения рейтинга Италии. Такое событие может произойти, если усилия по консолидации бюджета окажутся недостаточно эффективны, а риски для финансового сектора сохранятся. Кроме того, рейтинг может быть понижен, если начнется новый виток долгового кризиса в еврозоне - в этом случае уменьшится внешний спрос, упадет доверие к экономике страны и начнет расти объем госдолга.

Если же новое правительство поддержит курс на реформы, а государственный долг будет поступательно сокращаться, это позволит экономике восстанавливаться, а прогноз по рейтингам может быть повышен до стабильного.

В целом, Fitch оценивает среднесрочные перспективы роста ВВП Италии на уровне 1% при условии ускорения темпов во втором полугодии текущего года. Кроме того, агентство надеется, что страна получит внешнюю помощь, в случае необходимости, для предотвращения проблем с государственными финансами.