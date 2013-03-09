В Беларуси инфляция составила 1,2%

Минск . В Беларуси инфляция в феврале 2013 года составила 1,2%.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном статистическом комитете Беларуси.

Так, в феврале продовольственные товары подорожали на 1,4%, непродовольственные – на 0,3%. Тарифы на платные услуги населению увеличились на 2,5%.

«Среди продовольственных товаров значительнее всего в феврале увеличились цены на яйца – на 14,4%, картофель – на 5,6%, алкоголь – на 4,7%, макаронные изделия – на 2,5%», - отметили в Белстате.

Лидеры подорожания среди непродовольственных товаров – велосипеды и мотоциклы – на 1,7%, синтетические моющие средства – на 0,9%, парфюмерно-косметические товары – на 0,6%.

Среди услуг заметнее всего подорожали медицинские – на 5,7%, жилищно-коммунальные – на 5,6%, бытовые – на 4,9%, учреждений культуры – на 4,7%.

Справка УНИАН. В Беларуси в 2013 году прогноз по инфляции установлен на уровне 12%. Инфляция в январе 2013 года составила 3%. По итогам 2012 года она составила 21,8%.

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