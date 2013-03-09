МВФ и Кипр не нашли общего языка

Центробанк Кипра и представители Международного валютного фонда резко разошлись в оценках относительно пакета, необходимого для рекапитализации кипрских банков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Афинское агентство новостей. Повышение капитала банков, чьи активы многократно превосходят ВВП Кипра, является ключевым моментом в готовящейся программе помощи острову со стороны ЕС и МВФ.

Представитель МВФ Делия Велкулеску на переговорах в Никосии отвергла результаты аудита инвесткомпании Pimco, согласно которому, кипрским банкам при самом негативном развитии событий потребуется 8,86 миллиарда евро, сообщает агентство. Велкулеску настаивала на первоначальных оценках МВФ, в которых фигурирует цифра в 10 миллиардов евро. В подтверждение своих слов она ссылалась на резко ухудшившиеся макроэкономические показатели: в частности, безработица на Кипре уже превысила наихудшие ожидания Pimco.

В свою очередь, глава ЦБ Кипра Паникос Димитриадис требовал взять за основу наиболее оптимистичный сценарий Pimco, который предполагает выделение кипрским банкам 5,98 миллиарда евро с возможными дополнительными траншами на неопределенную сумму в течение трех лет. Димитриадис не исключил, что будет апеллировать со своими возражениями непосредственно к директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард, сообщает агентство.

Как ожидается, пакет помощи Кипру на рекапитализацию банков и решение бюджетных и долговых проблем может составить до 17 миллиардов евро, что сравнимо с объемом ВВП страны. В результате суверенный долг Кипра может повыситься до неконтролируемых значений в соотношении с ВВП. Кредиторы отказались исключить возможные конфискационные меры в отношении вкладчиков кипрских банков, но власти островного государства категорически заявляют, что не допустят подобного развития событий.