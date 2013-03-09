Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

Мировые цены на нефть по итогам торгов пятницы, 8 марта, продемонстрировали смешанную динамику на фоне статданных из США, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА «Новости».

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil BR1 -0,20% выросла на 0,39 доллара - до 91,95 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на легкую нефть марки WTI WTI1 -0,11% снизилась на 0,30 доллара - до 110,85 доллара за баррель.

Министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 2 марта, сократилось на 7 тысяч - до 340 тысяч. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, полагавших, что число заявок за рассматриваемый период выростет на 11 тысяч с непересмотренного предыдущего показателя - до 355 тысяч.

В то же время сдерживают рост котировок данные по внешнеторговой деятельности США. По данным Бюро экономического анализа министерства торговли, дефицит внешнеторгового баланса США в январе увеличился на 6,3 миллиарда долларов по сравнению с пересмотренным показателем декабря прошлого года и составил 44,4 миллиарда долларов. Данные оказались хуже прогнозов. Аналитики предполагали, что дефицит внешнеторгового баланса США в отчетном месяце вырос до 42,6 миллиарда долларов с непересмотренного декабрьского показателя.