Инфляция в КНР в феврале достигла рекордных за 10 месяцев 3,2%

Индекс потребительских цен в Китае в феврале достиг максимального за последние 10 месяцев показателя в 3,2%, такие данные в субботу обнародовало Государственное статистическое управление Китая, сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, в общем объеме инфляции цены на продукты питания в феврале выросли в годовом исчислении на 6%, что во многом было обусловлено ростом спроса в период празднования Нового года по лунному календарю.

Ранее во вторник, выступая с докладом о работе правительства на открытии очередной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП - орган высшей государственной власти Китая), премьер Госсовета Вэнь Цзябао поставил задачу в 2013 году удержать рост цен на уровне 3,5%. Согласно опубликованным ранее данным, в 2012 году инфляция составила 2,6%.