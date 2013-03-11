Налогоплательщикам столицы с начала года возмещено 396 млн грн НДС

Объем возмещений налога на добавленную стоимость предпринимателям Киева с начала года составил 396 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины в Киеве.

Согласно сообщению, объем возмещений, проведенных в автоматическом режиме, составил 168 млн грн., или 46% от общего объема возмещений, против 13% в январе-феврале 2012 года.

Как сообщал УНИАН, объем возмещенного налога на добавленную стоимость в целом по Украине, по оперативным данным Государственной казначейской службы, в январе-феврале 2013 года вырос на 1,5 млрд грн (20,7%) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 8,8 млрд грн.