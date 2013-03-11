Межбанк в понедельник открылся котировками 8,1300/8,1350 грн/долл.

В понедельник, 11 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 8,1300/8,1350 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили – 0,2645/49, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5795/10,5885. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар не изменились – 1,30115/13 (четверг – 1,3015/17).

В четверг, 7 марта, Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, 7 марта на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1340/8,1410, к 12:00 цены снизились до 8,1320/8,1360. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений – 8,1315/8,1345 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5840/10,5945, к 12:00 цены ушли вверх 10,6005/10,6115. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали 10,5885/10,5980.