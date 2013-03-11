Миндоходов напоминает о необходимости декларировать табачные изделия при пересечении границы

Министерство доходов и сборов Украины напоминает гражданам о необходимости декларирования табачных изделий свыше установленной нормы, в противном случае незадекларированный табак будет признан контрабандой и изъят, а нарушитель понесет ответственность за пренебрежение таможенными правилами. Об этом говорится в разъяснении министерства, переданном УНИАН.

В Миндоходов напоминают, что один пассажир может провозить незадекларированными не более 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 грамм чистого табака. При этом дети до 18 лет не имеют права провозить табак в каких бы то ни было количествах.

Также в министерстве сообщили, что за последний месяц только в международном аэропорту «Борисполь» таможенники зафиксировали 7 случаев незаконного провоза сигарет. «В Украину пытались ввезти в целом 54 блока импортных сигарет и 140 сигар», - сказано в сообщении Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, министр доходов и сборов Александр Клименко в январе 2013 года на первом видеосовещании с руководителями региональных подразделений и центрального аппарата налоговой и таможенной служб назвал первоочередные задачи налоговиков и таможенников, в числе которых полный контроль за тем, какой именно товар пересекает границы и каким образом он оформлен по документам. В распоряжении министерства, по мнению министра, есть эффективные инструменты для усиления борьбы с контрабандой и налоговыми ямами.

Напомним также, что в 2012 году таможенные органы Украины возбудили 172 уголовных дела о контрабанде. Основными предметами контрабанды были наркотические средства - 70%, оружие - 15%, культурные ценности - 6%, сильнодействующие и отравляющие вещества - 1,7%.