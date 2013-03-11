Кабмин предлагает дать госгарантии Украинскому банку реконструкции и развития

Кабинет министров предлагает Верховной Раде Украины расширить перечень учреждений, имеющих возможность обеспечивать свои обязательства государственными гарантиями, и внести в него акционерное общество «Украинский банк реконструкции и развития».

Об этом сказано в законопроекте №2476, зарегистрированном на сайте парламента 6 марта 2013 года.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что утверждение данного законопроекта позволит обеспечить реализацию социально-экономических проектов в Украине за счет дополнительных источников финансирования.

«Законопроект разработан с целью предоставления в 2013 году государственных гарантий по обязательствам ПАО «Украинский банк реконструкции и развития» и освобождения «Укравтодора» и главных распорядителей бюджетных средств (по решению Кабмина) от обязательства предоставлять имущественное или другое обеспечение выполнения своих обязательств по государственным гарантиям, а также вносить плату за предоставление государственных гарантий», - сказано в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, согласно Закону Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», объем государственных гарантий составляет 50 млрд грн.

6 марта 2013 года Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») разместило облигации на сумму 7,2 млрд грн под государственные гарантии.

Украинский банк реконструкции и развития был создан 19 марта 2004 года. По классификации Национального банка Украины он относится к группе небольших банков. По данным Ассоциации украинских банков, капитал УБРР по состоянию на начало февраля текущего года составлял 82,92 млн грн, активы – 132,63 млн грн.

По словам первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова, правительство готовит проект закона, который будет регулировать деятельность государственного банка развития. Это банк будет заниматься финансированием приоритетных проектов и отраслей экономики.