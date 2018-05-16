Госдолг: брали, берем и брать будем...

Устав от разрешения вопроса собственных долгов, украинцы с легкостью переключаются на внутренние и внешние займы страны, хотя госдолг Украины, в общем-то, не имеет прямого отношения к рядовому гражданину. Но больно уж благодатная тема для дискуссии как об экономике Украины вообще, так и о власти, в частности.

Депутаты и эксперты любят посостязаться в красноречии и «разбросать» долги государства на миллионы его граждан. К примеру, в январе текущего года госдолг приблизился к 400 млрд грн, в пересчете ("взять - и поделить") на каждого украинца, включая младенцев, около 8,880 доллара. Чувствовать себя «без долгов задолжавшим», естественно, малоприятно. Даже зная, что этот умозрительный долг никто с тебя взыскивать не будет... Или, чем черт не шутит, а вдруг утопающее в долгах государство в глубине души надеется, что все 46 миллионов граждан возьмут да и сбросятся кровными тыщами и разом вытащат страну из долговой ямы! Но, слава Богу, украинцы не отвечают по долгам государства, и подобные подсчеты - из разряда психологических страшилок для электората. Действительно, нигде в мире не подсчитывают - сколько должен конкретный гражданин по долгам государства, предпочитая соотносить размер госдолга с размерами ВВП.

Так что, если отложить досужие размышления в сторону, тенденция очевидна - госдолг продолжает расти и за последние три года увеличился не менее, чем в полтора раза. А к концу текущего года вырастет еще, по крайней мере, так прогнозируется в представленном недавно Минфином проекте Программы управления госдолгом на 2013 год. Эксперты и государственные деятели продолжают спорить о "плюсах" и "минусах" жизни в долг для государства.

В программе запланировано, что по итогам текущего года размер госдолга достигнет отметки 483 млрд грн, или 30,2% ВВП. На 1 января 2013 года государственный долг был почти 400 млрд грн, что составило 28,5% ВВП, по предварительным данным.

Причин для роста госдолга несколько.

Во-первых, в 2013 году планируется увеличить дефицит госбюджета. Если, по предварительным данным, в 2012 году он составил около 42 млрд грн, то сейчас он запланирован на уровне примерно 50 млрд грн, или 3,2% ВВП. Дефицит госбюджета растет, а это значит растут госдолги, поскольку финансирование дефицита госбюджета во всех странах мира финасируется за счет средств госдолга. Ничего другого не придумали.

Если сравнивать Украину с другими странами, то нашим соотношением размера госдолга к ВВП даже можно похвастаться. Прогнозный показатель в 30,2% выглядит очень маленьким на фоне 40% в Турции, 60% - в Польше или 120% - в Италии, а тем более 220% - в Японии. Пока, несмотря на все пессимистические заявления политиков, у нас и госдолг, и дефицит госбюджета не так уж велики. Другое дело, что дефицит госбюджета в Украине стал хроническим явлением, которое явно не планируется ликвидировать даже в далеком будущем.

А тут еще очередная идея дополнительно "пригрузить" госдолг. Кабинет министров одобрил и подал в Раду закопропроект, которым предлагается выплаты по судебным решениям о взыскании долгов с госструктур включить в госдолг и финансировать за счет госбюджета (№2399 от 26.02.2013 года). С одной стороны, это защитит правительство от необходимости объяснять, почему не исполняются решения судов, но при этом увеличит нагрузку на госдолг. Хотя и позволит правительству растянуть погашение долгов по судебным решения во времени. Этакое "устаканивание" проблемы по-украински, когда долг признают, но саму выплату растягивают на бесконечно длительный период времени, поскольку средств не хвало, не хватает и будет не хватать в будущем.

Вторая причина, по которой растет госдолг - рост номинального ВВП. Хотя никогда официально не заявлялось, что модель экономики Украины строится на основе теории

Английский экономист Дж. М. Кейнс (1886-1943) в своем главном труде «Общая теория занятости, процента и денег» ратовал за новый подход к капитализму. Он утверждал, что рыночный механизм сам по себе не может обеспечить полное использование ресурсов общества . Для нормального функционирования экономики необходимо вмешательство государства, проведение активной бюджетно-финансовой и кредитно-денежной политики. Начиная с середины 30-х гг, Кейнсианская модель экономического развития служила основой экономической политики индустриально развитых стран, в которых сформировалась современная смешанная экономика.

кейнсианства, но если посмотреть на действия правительства в отношении госдолга, то складывается именно такое мнение. Упреждающий рост госдолга - краеугольный камень теории кейнсианства, которая утверждает, что государство должно за счет увеличения госраходов стимулировать рост экономики, и не стоит бояться роста госдолга, если это происходит в допустимых пределах. А пределы, действительно, допустимы. Согласно рекомендациям ЕС, "запрещенным" считается размер госдолга свыше 60% ВВП, во всех остальных случаях уровень госдолга можно считать низким. Поэтому рост украинского госдолга с 28 до 30% ВВП выглядит как вполне допустимый процесс, который может иметь место и будет иметь место в ближайшие годы.

Третья причина роста госдолга - в 2013 году правительство Украины на погашение старых займов и выплат процентов по ним должно израсходовать 116 млрд грн. Большая часть денег, а это около 81 млрд грн - погашение старых долгов. Чтобы кто ни говорил, какая сложная не была ситуация в стране, но долги, а тем более госдолги, нужно погашать. В нашем случае позитивным можно считать то, что большая часть госдолгов, которые нужно будет погасить в текущем году, - внутренние долги, которые составляют около 45 млрд грн. Это, прежде всего, старые выпуски ОВГЗ. Внешние же долги почти на 90% состоят из погашения кредитов МВФ.

Погашаем старые долги и берем новые - такова классическая модель управления госдолгом всех стран. Именно так поступил и Минфин Украины, разместив в начале текущего года еврооблигации более чем на 1,2 млрд долл, и за счет этих денег погасив кредиты МВФ. Тем самым Минфин добился сохранения уровня золотовалютных резервов на прежнем уровне и даже обеспечил небольшой рост в пределах 200 млн грн - до 24,7 млрд грн.

Всего на 2013 год Минфин Украины запланировал привлечь на международных рынках долгов на сумму около 6 млрд долл (без учетам привлечения новых кредитов МВФ). Минфин планирует и дальше размещать свои еврооблигации, благо доходность по ним падает, а количество желающих приобрести остается высокой. Как результат, уже сейчас Минфин может размещать еврооблигации под 7,625% , но в дальнейшем можно ожидать снижения доходности ниже 7%. На вторичном рынке украинские еврооблигации уже котируются с доходностью 7,06-7,08% годовых. То есть, можно констатировать, что доверие к Украине в глазах зарубежных инвесторов растет медленно, но верно.

Кроме внешних долгов, Минфин Украины планирует разместить в Украине ОВГЗ на сумму 92 млрд грн. Общее количество находящихся в обращении ОВГЗ сейчас составляет 204 млрд грн. Политика погашать старые ОВГЗ за счет размещения новых уже стала закономерностью нашей экономической модели. Вот и в этот раз большая часть вновь размещенных ОВГЗ будет прежде всего использована для погашения старых. Кругооборот денег или управление госдолгом, как заявляются теоритики-экономисты.

Несмотря на тенденцию к росту, пугающую слух обывателя, госдолг Украины не является чем-то уникальным или необычным. Госдолг на уровне ощутимого процентного соотношения к показателю ВВП - это довольно таки обычное явление для экономической модели любой развитой страны. Есть страны, в которых госдолг имеет мизерные размеры, но это или арабские султанаты, или острова в Тихом и Индийском океане. Все остальные страны любят жить в долг и, хотя время от времени испытывают проблемы с размером госдолга, но все равно от этой привычки не отказываются. А почему бы и нет - не стоит забывать, что деньги всегда обесцениваются. И госдолг в том числе. Кроме того, нужно четко чувствовать разницу между "взять в долг" и "влезть в долги" и не переступать черту долгового "невозврата". Принцип - актуальный как для гражданина, так и для государства.

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)