Госстат улучшил оценку динамики ВВП Украины в 4-м квартале 2012 года

Спад валового внутреннего продукта Украины в 4-м квартале 2012 года составил 2,5%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Таким образом, Госстат улучшил оценку динамики валового внутреннего продукта Украины в четвертом квартале 2012 года. Так, по данным ведомства, ВВП Украины в четвертом квартале 2012 года сократился по сравнению с четвертым кварталом 2011 года на 2,5% (прежняя оценка — спад 2,7%), а по сравнению с третьим кварталом 2012 года с учетом сезонного фактора – на 0,8%.

При этом Госстат сохранил оценку роста ВВП Украины в 2012 году против 2011 года на уровне 0,2%.

Номинальный ВВП Украины по итогам 2012 года составил 1 трлн 408,9 млрд грн, в 4-м квартале 2012 года — 378,56 млрд грн.

Ранее Госстат сообщал, что спад ВВП страны в ІІІ квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года составил 1,3%, во ІІ квартале - рост 3%, в I квартале - рост 2%.

В четвертом квартале 2011 года рост ВВП Украины против аналогичного периода 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 4,7% (номинальный ВВП - 364,083 млрд грн), в целом за 2011 год - 5,2% (номинальный ВВП - 1,317 трлн грн).

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.