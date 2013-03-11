На межбанке торги закрылись падением доллара и евро

В понедельник, 11 марта, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1300/8,1350, к 12:00 цены снизились до 8,1280/8,1320. К закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума - 8,1245/8,1275 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2645/49, к 12:00 цены понизились - 0,2643/47. К закрытию цены достигли значений 0,2640/44. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,7575 (+0,0400).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2980/1,3020.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5795/10,5885, к 12:00 цены ушли вниз - 10,5650/10,5760. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5570/10,5670.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 7 марта, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1340/8,1410, к 12:00 цены снизились до 8,1320/8,1360. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,1315/8,1345 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5840/10,5945, к 12:00 цены ушли вверх - 10,6005/10,6115. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали - 10,5885/10,5980.