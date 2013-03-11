В Москве 15 марта состоится заседание Экономического совета СНГ

Москва. 15 марта в Москве состоится 57-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ, повестка дня включает обширный комплекс вопросов взаимодействия стран СНГ в сфере экономики.

В частности, предметом обсуждения станут проекты ряда документов: Перечня пилотных межгосударственных инновационных проектов Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств СНГ до 2020 года, Соглашения по профилактике и тушению природных пожаров на приграничных территориях государств Содружества, Соглашения о статусе Экономического суда СНГ, Основных направлений (плана) развития радионавигации государств СНГ на 2013 – 2017 годы, Положения о Межгосударственной научно-информационной системе «Радионавигация», новой редакции Устава Межправительственного совета дорожников.

Кроме этого, участники заседания заслушают информацию о ходе реализации в 2012 году Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств СНГ до 2020 года, Конвенции о приграничном сотрудничестве государств СНГ, Концепции формирования национальных баз данных и организации межгосударственного обмена информацией по предупреждению и пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности. Членам Экономического совета будут представлены отчеты о деятельности Регионального содружества в области связи, Комиссии государств СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях.

Особое место в повестке дня занимают вопросы о деятельности в области рекламы и о развитии рынка страховых услуг СНГ. На заседании будут сделаны подробные сообщения о достижениях стран Содружества в этой сфере.

В ходе заседания будет рассмотрен вопрос о придании статуса базовой организации государств СНГ российскому Научно-исследовательскому институту атомных реакторов, а также проанализирована деятельность базовых организаций государств СНГ в области научно-технического развития систем государственных материальных резервов, организации переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере научно-технической информации.

Помимо этого участники заседания обсудят ряд бюджетно-финансовых вопросов.

По данным УНИАН, на данный момент планируется, что Украину на заседании будет представлять министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов.