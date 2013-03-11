НАБУ: предельная сумма наличных расчетов должна быть снижена в несколько раз

Установленная Нацбанком предельная сумма наличных расчетов в размере 150 тыс. грн должна быть снижена в несколько раз. Как сообщила УНИАН пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), об этом заявил координатор комитета НАБУ по вопросам банковской инфраструктуры и платежных систем Владимир Еременко.

Как сообщает пресс-служба, по словам В.Еременко, НАБУ поддерживает инициативу Нацбанка по ограничению суммы наличных расчетов до 150 тыс. грн и полагает, что предельная сумма должны быть снижена в несколько раз, поскольку в настоящее время в стране существует «дикий перекос» в объемах наличных и безналичных расчетов.

«В обороте находится около 220 млрд грн наличности. В то же время, на корреспондентских счетах в банках – не более 26 млрд грн, то есть, в 10 раз меньше. Таким образом, если мы переведем в безналичные платежи хотя бы 10%, остатки на корреспондентских счетах банков вырастут вдвое. Это вдвое больше средств на развитие экономики», - отметил координатор комитета НАБУ.

В.Еременко также подчеркнул, что инфраструктура банковской системы готова к увеличению безналичных расчетов, поскольку в стране более 30 тыс. банкоматов, около 140 тыс. платежных терминалов, достаточное количество отделений банков, и практически каждый украинец владеет одной или более платежных карт. Также банки активно развивают системы дистанционного управления финансами.

Как сообщал УНИАН, проект постановления об установлении предельной суммы наличного расчета обнародован на официальном сайте НБУ для общественного обсуждения, которое продлится до 8 апреля. Проект предусматривает расширение круга лиц, расчеты между которыми не могут осуществляться в наличной форме, а также ограничение предельной суммы проведения расчетов в наличной форме между физическими лицами до 150 тыс. грн