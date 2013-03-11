Миндоходов обеспокоено: "безналоговые" схемы импорта дорогих авто возвращаются

Министерство доходов и сборов Украины выразило обеспокоенность возвращением старой схемы импорта дорогих автомобилей, позволяющей импортерам уклоняться от уплаты таможенных сборов и налогов, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

Согласно сообщению, только в феврале украинские таможенники выявили случаи незаконного импорта сразу 30 автомобилей «Porshe», «Chrysler», «Jeep», «Mersedes», «BMW», «Audi», «Mazda». «Схема простая: автомобиль с иностранной регистрацией ввозится в Украину для коммерческого использования только одним человеком, который и оформляет импорт. На основании Стамбульской конвенции о временном импорте такие автомобили не подлежат налогообложению. Однако позднее права на пользование автомобилем передаются третьим лицам. Фактически – это классическая схема, когда престижные автомобили ввозятся в Украину по цене ниже рыночной и по заказу клиента», - сказано в сообщении Миндоходов.

В министерстве утверждают, что подозрения таможенников подтверждают и сами «дельцы», признающие, что работали «на заказ». Найти такие автомобили помогли совместные рейды с сотрудниками МВД. Автомобили имели регистрационные номера Словакии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Приднестровья и Польши, сказано в сообщении.

Нарушителей ждут штрафные санкции.

Как сообщал УНИАН,в 2012 году продажи новых автомобилей в Украине снизились впервые за последние три года - на 1,5%, до 217,4 тыс. единиц. При этом уровень продаж отечественных автомобилей упал на 27%, а уровень продаж иномарок увеличился на 6%.

Министр доходов и сборов Александр Клименков январе 2013 года на первом видеосовещании с руководителями региональных подразделений и центрального аппарата налоговой и таможенной служб назвал первоочередные задачи налоговиков и таможенников, в числе которых - полный контроль за тем, какой именно товар пересекает границы и каким образом он оформлен по документам.

В 2012 году таможенные органы Украины возбудили 172 уголовных дела о контрабанде. Основными предметами контрабанды были наркотические средства - 70%, оружие - 15%, культурные ценности - 6%, сильнодействующие и отравляющие вещества - 1,7%.