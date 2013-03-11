Fitch присвоило евробондам «ПриватБанка» на 175 млн долл. финальные рейтинги B/RR4

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску облигаций UK SPV Credit Finance plc объемом 175 млн долл. финальный долгосрочный рейтинг «B» и финальный рейтинг возвратности активов «RR4».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Облигации будут использованы исключительно для финансирования кредита украинскому «ПриватБанку».

В сообщении указывается, что выпуск имеет дату погашения 28 февраля 2018 г. и купонную ставку 10,875%.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля «ПриватБанк» завершил размещение на европейских финансовых рынках пятилетних евробондов на сумму 175 млн долл. Организаторами выпуска выступили банки Credit Suisse, JP Morgan и UBS.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим финансовым учреждением страны по объему активов.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 172,43 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 113,73 млрд грн, обязательства - 154,13 млрд грн, средства клиентов - 106,34 млрд грн, собственный капитал - 18,3 млрд грн, уставный капитал - 14,9 млрд грн. В 2012 году банк получил прибыль в размере 1,53 млрд грн.

Основными владельцами банка являются бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, непосредственно владеющие по 33,7991% акций банка и через компанию Triantal Investments Ltd (Кипр) - 24,99% акций банка.