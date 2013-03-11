Крупнейший собственник Platinum Bank намерен продать акции банка

Крупнейший акционер Platinum Bank, инвестиционный фонд Horizon Capital (45% акций банка), намерен продать свой пакет акций, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, в настоящее время собственник 45% акций банка рассматривает предложения со стороны возможных покупателей. Подробности относительно стоимости акций и возможных покупателей не сообщаются.

Также сообщается, что, по словам генерального директора банка Грега Краснова, возможная продажа банка не отразится на его стратегии.

Справка УНИАН. Platinum Bank (ранее - «Международный Ипотечный Банк», г.Киев) работает на рынке Украины с 2005 года и входит в группу средних финучреждений по объему активов.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 3,70 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 2,73 млрд грн, обязательства - 3,31 млрд грн, средства клиентов - 2,97 млрд грн, собственный капитал - 382,86 млн грн, уставный капитал - 380,57 млн грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 6,12 млн грн.

Согласно информации на сайте банка, его основными владельцами являются инвестиционные фонды Horizon Capital (45% акций банка) и East Capital (24%), а такжн FPP Asset Management (4%) и дочерняя компания Всемирного банка IFC (5%).