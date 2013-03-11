Эксперт прогнозирует спрос только на валютные госбумаги на ОВГЗ-аукционе во вторник

На аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 12 марта, рыночный спрос будет, скорее всего, только на валютные госбумаги, говорится в комментарии специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергея Фурсы.

В то же время он не исключает дружественного размещения гривневых облигаций.

«Не исключено, правда, что Минфин испытывает гривневый голод, и мы увидим ряд дружественных размещений длинных бумаг. Рыночные размещения в гривневых инструментах пока остаются научной фантастикой», - отметил С.Фурса.

Также он сообщил, что на вторичном рынке продолжается снижение доходности по всей кривой, «но рассчитывать на благосклонность Минфина не приходится».

В то же время, по мнению С.Фурсы, снижение доходности по всем валютным бумагам вполне вероятно. К этому подталкивает как высокая ликвидность вторичного рынка долларовых бумаг, так и крайне благоприятная ситуация на внешнем рынке.

«Наиболее вероятно, что спрос будет сосредоточен в полуторагодовых и двухлетних облигациях. При этом последние рискуют опуститься ниже 8%. Основные биды полуторагодовым бумагам ожидаются в районе 7,5%», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН,Минфин на ОВГЗ-аукционе 12 марта дополнительно предложит инвесторам 1,5-годичные (погашение 10 сентября 2014 года) валютные госбумаги.

Кроме того, Минфин, как и планировалось, выставит ОВГЗ со сроком обращения 1, 5, 7 лет, а также 2- и 3-летние валютные госбумаги.

Министерство в марте 2013 года, как и в феврале, планирует провести четыре аукциона по продаже ОВГЗ - 5, 12, 19 и 26 марта.

Во вторник, 5 марта, Минфин привлек в госбюджет 1,52 млрд грн на аукционе по продаже ОВГЗ.

Справка УНИАН. По состоянию на 11 марта объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 202,269 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 120,935 млрд грн, в собственности банков - 68,768 млрд грн, нерезидентов - 4,741 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлек в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.