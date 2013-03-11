Кабмин одобрил законопроект о запрете финансовых пирамид

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о запрете финансовых пирамид в Украине, сообщается на официальном правительственном сайте.

Как говорится в сообщении, Кабмин принял решение об утверждении законопроекта о запрете финансовых пирамид, разработанного Нацкомиссией по госрегулированию в сфере рынков финансовых услуг, 11 марта. Законопроект определяет понятие «финансовая пирамида», устанавливает запрет на ее создание и содействие ее деятельности, в т.ч. распространение соответствующей рекламы, а также устанавливает уголовную ответственность за нарушение норм закона.

Согласно сообщению, в последнее время в Украине участились случаи мошенничества при помощи финансовых пирамид, при этом действующее законодательство недостаточно защищает граждан от таких видов мошенничества. Проект будет направлен на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Как сообщал УНИАН, Нацкомфинуслуг утвердила доработанный проект закона «О запрете финансовых пирамид в Украине», в соответствии с которым установлена ответственность за создание или содействие деятельности финансовой пирамиды.