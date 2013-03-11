Средняя цена российского газа в ЕС продолжает снижаться

Стоимость российского газ вне СНГ немного снизилась в начале 2013 года, и российский газовый монополист «Газпром» ждет дальнейшего сокращения среднегодовой цены после того, как в 2012 году клиентам были предоставлены скидки, сообщает Reuters.

В январе-феврале 2013 года средняя цена газа, экспортируемого в Европу и Турцию, составила около 400 долларов за 1.000 кубометров, сказали агентству Reuters источники в «Газпроме» против 410 долларов за 1.000 кубометров осенью 2012 года.

«Газпром» готов к дальнейшему снижению цены: концерн ожидает, что экспортные объёмы подешевеют в 2013 году до 366 долларов за 1000 кубометров, сказал информационному агентству представить «Газпрома» Сергей Куприянов.

В декабре 2012 года прогноз, сделанный источником в «Газпроме», был чуть более оптимистичным - 370 долларов за 1000 кубометров.

Цена на российский трубный газ, поставляемый по долгосрочным контрактам, как правило, превышает спотовые котировки на основных европейских торговых хабах. Так, на площадках EEX и CEGH по состоянию на 11 марта стоимость контрактов колеблется на довольно высоком "зимнем" уровне - от 353,5 до 392,3 долларов за 1000 кубометров.

Одновременно экспорт российского газа в Европу падает: по предварительным данным, в январе-феврале 2013 года суммарный экспорт вне СНГ снизился до 26,8 миллиарда кубометров после 27,7 миллиарда кубометров в январе-феврале 2012 года.

Однако газоэкспортный монополист по-прежнему ждет увеличения экспорта газа вне СНГ до 151,8 миллиарда кубометров в 2013 году со 138 миллиардов кубометров в 2012 году.

В 2011-2012 годах покупатели российского газа в ЕС на фоне сокращения потребления энергии в переживающей кризис еврозоне, потребовали от «Газпрома» снижения цены. Также европейские клиенты считают необходимым увеличение доли спотовых котировок в контрактной формуле цены.

«Газпром» отказался от более тесной привязки цены к споту, однако пошёл на ее снижение, и уже в 2012 году начал возвращать авансы тем из покупателей, с которыми заключил в 2011-2012 годах новые контракты на основе пересмотренных ценовых формул. В первой половине прошлого года ретроактивные выплаты «Газпрома» покупателям в ЕС превысили 133 миллиарда рублей (4,3 млрд долл.).

В 2013 году в концерн обратились новые клиенты с просьбой о пересмотре цены, которая на европейских торговых площадках существенно отличается от стоимости российского газа, привязанной к котировкам нефти и нефтепродуктов.

Справка УНИАН. Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в госбюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

В четвертом квартале 2012 года цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» выросла по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м с 426 долл. за тыс. куб. м. В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м.