Комитет сената США отверг просьбу Обамы увеличить финансирование МВФ

Комитет сената США по ассигнованиям отверг просьбу администрации Барака Обамы утвердить постоянное увеличение финансирования Международного валютного фонда со стороны Соединенных Штатов, являющееся частью более широкого соглашения, которое позволит увеличить вес голосов развивающихся стран в фонде.

Демократы и республиканцы сената заявили, что законодательные акты, которые позволят избежать падения экономики в конце марта, не предусматривают ассигнования, которые администрация Обамы запрашивает на финансирование МВФ. Палата представителей, которую контролируют республиканцы, отклонила эту просьбу еще на прошлой неделе, перенеся таким образом около 65 млрд долл. из антикризисного фонда МВФ в фонды США.

Одобрение конгресса США необходимо для завершения пакета реформ МВФ 2010 года, которые сделают Китай третьим по силе голоса членом МВФ после США и Японии, а также увеличат вес голосов других крупных развивающихся стран — таких как Бразилия и Индия, передает «Газета.Ru».