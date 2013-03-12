Fitch подтвердило наивысший рейтинг Дании "ААА", прогноз - стабильный

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Дании в иностранной и местной валютах на уровне "ААА" со стабильным прогнозом.

При этом агентство подтвердило аналогичный краткосрочный рейтинг на "F1+" и страновой потолок по рейтингам страны "AAA", передает РИА "Новости".

"Макрофинансовая стабильность Дании поддерживается низкой инфляцией, профицитом счета текущих операций и устойчивым банковским сектором, несмотря на высокий уровень задолженности домохозяйств в стране и ухудшение показателей на рынке недвижимости", - говорится в сообщении агентства.

Аналитики агентства отметили диверсификацию экономики Дании, а также низкий уровень внешней задолженности страны.

"В 2012 году профицит счета текущих операций Дании составил 5,2% ВВП, что намного превышает средний показатель среди стран, обладающих рейтингом "ААА". Повышение профицита говорит о Дании, как о сильной и ориентированной на экспорт экономике", - подчеркивается в пресс-релизе.

Однако, по мнению агентства, все еще существуют факторы, негативно влияющие на кредитоспособность государства. Прежде всего, к ним относится ухудшение перспектив мировой экономики и обострение долгового кризиса в еврозоне. Дания является небольшой, открытой экономикой, которая зависит от торговли и финансовых связей с другими странами, прежде всего, еврозоной. Поэтому негативные экономические процессы в мире и регионе единой европейской валюты могут препятствовать восстановлению датской экономики от кризиса 2009 года.

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