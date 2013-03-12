В Беларуси снижается ставка рефинансирования на 1,5% - до 28,5% годовых

Минск. Правление Национального банка Беларуси приняло решение о снижении с 13 марта ставки рефинансирования на 1,5% - до 28,5% годовых.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации Нацбанка Беларуси.

«Последний раз ставка рефинансирования снижалась в сентябре 2012 года. Ее сохранение на уровне 30% годовых в течение 6 месяцев позволило обеспечить степень жесткости монетарных условий, необходимую для поддержания макроэкономической сбалансированности и достижения целевых ориентиров по снижению уровня инфляции», - подчеркнули в Нацбанке Беларуси.

В Нацбанке отметили, что фактически сложившееся в феврале текущего года и прогнозируемое дальнейшее замедление инфляционных процессов дает основания для постепенного снижения номинального значения ставки рефинансирования с сохранением ее положительного реального уровня.

Как сообщал УНИАН, в январе на расширенном заседании правления Нацбанка было заявлено, что динамика ставки рефинансирования в течение 2013 года будет во многом зависеть от макроэкономической ситуации, в первую очередь – во внешней торговле и на валютном рынке. В частности, при закреплении положительных тенденций в экономике ставка рефинансирования к концу 2013 года может снизиться до 13-15% годовых. В то же время для обеспечения макроэкономической стабильности может потребоваться установление ставки рефинансирования на более высоком уровне.

Справка УНИАН. В Беларуси в 2013 году прогноз по инфляции установлен на уровне 12%. Инфляция в январе 2013 года составила 3%, в феврале – 1,2%. По итогам 2012 года она составила 21,8%.

В 2012 году ставка рефинансирования неоднократно снижалась – с 45% годовых в начале года до 30% в сентябре. С сентября 2012 года ставка рефинансирования не менялась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Золотовалютные резервы Беларуси по стандартам МВФ в феврале сократились до 8 млрд долл.