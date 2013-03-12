Клименко призвал Раду в срочном порядке принять закон о трансфертном ценообразовании

Министр доходов и сборов Украины Александр Клименко призвал народных депутатов как можно скорее принять подготовленный и одобренный правительством законопроект о трансфертном ценообразовании, поскольку он позволит уйти от понятия «тень» и «минимизация налоговых обязательств», а также повысить культуру ведения бизнеса в Украине. Об этом А.Клименко заявил в специальном обращении, переданном агентству УНИАН пресс-службой Миндоходов.

«Мы с вами стоим на пороге исторических изменений. Я глубоко убежден, что с момента принятия Верховной Радой этого закона мы сможем употреблять фразы вроде «цивилизованное ведение бизнеса» и «налоговая культура» не в качестве описания наших пожеланий, а как реальные атрибуты состояния национальной экономики», - цитирует пресс-служба А.Клименко.

По мнению министра, мало кто верил, что закон, разработанный и обсужденный с привлечением общественности, все-таки будет подписан премьер-министром Николаем Азаровым и передан в парламент. «Заслуга противников законопроекта, вероятно, не меньшая, нежели сторонников. Во всяком случае, вся страна узнала принципиальную позицию правительства относительно прекращения вывода капиталов в оффшоры», - отметил А.Клименко в своем обращении.

Словосочетание «трансфертное ценообразование», по словам главы Миндоходов, сегодня известно многим и понятно не только бизнесменам, экспертам, народным депутатам, но и гражданам, далеким от вопросов государственного регулирования экономики. «И потому, я хочу выразить благодарность всем, кто, так или иначе, принимал участие во всеобщей дискуссии», - подчеркнул А.Клименко.

По его мнению, готовность украинского бизнеса к работе по лучшим мировым стандартам явно недооценили, а стремление сэкономить на уменьшении затрат – наоборот, переоценили.

«Вселяет большую надежду на успех конструктивная позиция нашего бизнеса. Точнее, той части здоровых предпринимательских кругов, которая стремится к респектабельности, прозрачности, социальной ответственности и уважению со стороны государства, клиентов, зарубежных партнеров. Той части, которая стремится работать легально, оставив позади понятия «тень» и «минимизация налоговых обязательств», - обратил внимание министр.

Он также подчеркнул, что собственники и топ-менеджмент ведущих украинских корпораций уже не готовы разменивать призрачные «выгоды» на свою репутацию добропорядочных налогоплательщиков, социально ответственных бизнесменов, достойных представителей нашей страны в международном бизнес-сообществе.

«Настала очередь украинских депутатов принять волевое решение в интересах нашей страны и ее граждан, и продемонстрировать всем нашу способность не только географически, но и идеологически, организационно, культурно и ментально, стать полноценной частью Европы и мира», - заявил А.Клименко.

Он выразил уверенность, что украинские парламентарии смогут проявить конструктивную позицию при рассмотрении этого законопроекта и внесут свой вклад в формирование в Украине налоговой культуры европейского образца.

Как сообщал УНИАН, ранее А.Клименко сообщал, что использование оффшорных схем ведения бизнеса ведет к потерям государственного бюджета порядка 100 млрд грн. В этой связи в в декабре 2012 года Государственная налоговая служба, вошедшая в состав Министерства доходов и сборов Украины, представила деловым кругам законопроект о трансфертном ценообразовании, разработанный специалистами ГНСУ совместно с консультантами ведущих консалтинговых агентств, в частности – PriceWatrehouseCoopers, и зарубежных компаний. Основной задачей закона является осуществление контроля за ценообразованием при операциях между связанными лицами и при внешнеэкономических операциях с резидентами стран с низким уровнем налогообложения. Объектом проверок и контроля станут операции совокупным объемом 50 млн грн в год.

Законопроект предполагает осуществление контроля за операциями, как со стороны налоговых органов, так и со стороны собственно бизнеса, готовящего и подающего документацию по трансфертному ценообразованию с описанием сделки, контрагентов, анализом рисков и обоснованием выбора того или иного уровня цен. Неподача такой документации будет караться штрафом в размере до 5% от суммы сделки.

При этом контроль, согласно законопроекту, осуществляется преимущественно в электронной форме, а дополнительные проверки могут быть организованы лишь в случае обнаружения и подтверждения значительных ценовых несоответствий.

Законопроект также предусматривает подписание соглашения субъекта предпринимательства с налоговыми органами относительно цены и условий торговли по различным операциям. Такое соглашение, по мнению ГНСУ, сведет на нет любые нарушения в части ценообразования и уклонения от уплаты налогов.

В середине января 2013 года законопроект был обсужден и одобрен на заседании Кабинета министров.

Вместе с тем, в феврале представители аудиторской компании Deloitte назвали законопроект несовершенным и заслуживающим доработки. По мнению аналитиков компании, сама по себе идея урегулирования вопросов трансфертного ценообразования целиком оправдана мировой практикой. В свою очередь налогообложение операций со связанными лицами является во многих странах одним из основных источников пополнения бюджета, поскольку предусматривает принцип налогообложения прибыли там, где производится добавочная стоимость. Однако в украинском варианте законопроекта есть ряд упущений, отмечали в Deloitte. Так, в частности, момент ценообразования предполагает изучение некоей сравнительной базы цен экспортеров и импортеров, работающих на конкретном рынке – как со связанными лицами, так и напрямую с конечными потребителями товаров и услуг. В Украине такой централизованной базы пока нет. Кроме того, непонятно, будет ли применяться норма об установлении Кабинетом министров индикативных цен на значительную номенклатуру экспортных и импортных товаров вплоть до 2018 года.